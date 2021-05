El 29 d’abril, el ministre de Cultura, José Manuel Uribes, visitava Sagunt per conéixer la situació del castell, declarat Monument Nacional l’any 1931. Anunciava una inversió d’un milió d’euros per a la seua restauració. Una xifra sense cap mena de dubte insuficient per a reparar tants anys d’abandó per part de les administracions públiques i més concretament del seu propietari: el Govern d’Espanya.

El castell, tal vegada el símbol més important de la mil·lenària història saguntina, està en unes condicions vergonyosos. La senyalística és pràcticament inexistent i l’escassa que hi ha és de fa dècades i no dona cap explicació als visitants, el centre de visitants que duu dotze anys finalitzat i els mateixos tancat al públic, i per rematar-ho, aquest monument nacional no té ni instal·lació elèctrica.

En els últims anys, grups de voluntaris i voluntàries, com el Col·lectiu pel Patrimoni o alguns partits polítics saguntins, han estat els únics en alçar la veu per reclamar un full de ruta per recuperar-lo, posar-lo en valor i dignificar-lo. La titularitat estatal no ha servit per a tot això i caldria una cessió a la Generalitat perquè siga gestionat conjuntament amb l’Ajuntament de Sagunt. Perquè el patrimoni de Sagunt també és patrimoni valencià, el nostre Govern autonòmic hauria de prendre mesures i reclamar la seua titularitat com a patrimoni de totes les valencianes i tots els valencians.