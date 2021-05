Una vez más, hemos perdido la posibilidad de afrontar, ante seguramente la mayor crisis sanitaria y económica de nuestra era, la posibilidad de ejercer responsablemente un nuevo hito como era el fin del estado de alarma. La sensación que nos queda a los ciudadanos es que su fin no ha estado motivado por razones sanitarias, sino por un cálculo de carácter político frente al tacticismo de unos y otros en ese esperpento político que han sido las elecciones madrileñas.Si nuestra clase política no es capaz de construir una estrategia conjunta que aparte del debate político las medidas reales y efectivas para luchar contra la pandemia, ¿cómo pretende que la sociedad asuma como propias esas medidas variables al minuto y diferentes en cada comunidad autónoma? La sensación es que algunas de estas medidas se adoptan, no por salud, sino por el cálculo político de lo que le es más favorable a cada uno en un momento determinado.Se ha trasladado la responsabilidad de todo lo referente a la covid-19 a la sociedad, a las personas individuales. Molesta mucho cuando en los medios se oye la palabra irresponsables asociada a los ciudadanos. Si hay unos verdaderos irresponsables son quienes permitieron las muertes masivas en las residencias de ancianos sin tomar ninguna medida, quienes no son capaces de dar un mensaje único y homogéneo para proteger a la población, quienes hacen de la salud de las personas tacticismo electoral.