Com a familiar del senderista Juan Luis Reig Valiente que va apareixer mort dies enrere a la muntanya del Mondúver, m’agradaría aprofitar les pàgines del diari per a manifestar la gratitud de la familia amb totes les persones i organismes i que van col·laborar amb la seua búsqueda. Als ajuntaments de Xeraco i Xeresa que, des del primer moment van posar tots els seus recursos materials i personals -polícies locals, alcaldes, concejalía d’Agricultura, així com Protecció Cívil, voluntaris dels seus clubs de senderisme, atletisme, etc…

A les unitats de la Guàrdia Civil de Xeresa, al Grupo de Rescate en Altura (GERA), a la unidad canina de la ONG IAE i al personal del seu helicòpter. A les brigades de bombers forestals i a les brigades de Divalterra de la Diputació de València, així com als operaris de l’helicòpter del servei 112 de la Generalitat, i a altres organitzacions.

I com no, a tots els voluntaris i grups de senderisme de diferents poblacions, que desinteresadament es van volcar en la búsqueda. A tots ells, repetisc el nostre agraÏment per la seua professionalista i la seua solidaritat amb el meu nebot.