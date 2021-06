Tengo 66 años, vivo en València y no me han citado para vacunarme contra la covid. He llamado al teléfono de atención y me han remitido al centro de salud que me corresponde, en la calle Trafalgar. Allí, después de citarme dos veces para la vacuna y cancelarlas ellos mismos, me informan de que no me pueden vacunar ni a mí ni a las demás personas en la misma situación, porque no tienen vacunas, y no les llegan porque «las están mandando todas a los centros de vacunación». «Ya le llamaremos». No existe un protocolo de vacunación para estos casos. En resumen: un problema, cero responsables, cero soluciones.