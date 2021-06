Abans anaves al banc a traure o ingressar diners, a pagar un rebut, i t’atenia una persona. Però ara les coses han canviat, has d’anar al caixer automàtic. Ma mare morí fa dos anys i hem venut un xalet que tenia però calia pagar 2.500 euros d’un impost i només a uns bancs concrets. Vaig al banc que tocava i no m’aclaria al caixer, entre i m’ajuda una dona però finalment el caixer no accepta més de 1.000 euros i la dona em diu que torne la setmana que ve dimarts o dijous entre les 8:30 i les 10:30. Que trist! Ai, però la meua besneta que encara no ha nascut estaria sorpresa de la meua preocupació: «Besavi, besavi, en la teua època entraves al banc i hi havia caixers automàtics i també alguna persona, ara al 2060 només caixers connectats al cervell i si tens problemes entres al banc i t’atén un robot». «Ai, Maduixa, sí, no m’hauré de queixar».