Con nocturnidad y alevosía, el Gobierno ha permitido a sus adláteres cambiar los horarios del consumo eléctrico, casi sigilosamente. Y ahora nuestra única economía es consumir de 24 a 8 horas. O sea, trabajar, lavar, fregar, etcétera, por la noche y dormir de día. No está mal, porque el precio del Kw cambia, no un poquito, sino hasta tres veces más, lo que en la diferencia anual es mucho dinero.

Y me pregunto si es que acaso a Iberdrola no les cuesta lo mismo los kilovatios a todas las horas del día. ¿Es que hay que instalarse contadores con tres tarifas con tres cambios horarios? ¿Es que si yo consumo en un electrodoméstico, por ejemplo, 500 Kw me va a costar más de día que de noche? Cuando lleno el depósito de gasolina, a nadie le importa a qué hora la consumo. Cuando me ducho, nadie me cobra más cara el agua por hacerlo al mediodía. Cuando cocino con gas natural, me cuesta igual a cualquier hora del dia. Y cuando compro en las tiendas, todo el día vale todo el precio marcado.

A este paso, llegará un momento en que tomarse una caña o un cortado valdrá 1 euro a las 9 de la mañana, 2 a las doce, 3 a las 14, 1 después de comer y 4 a partir de las 18 horas hasta las 24. Siga así, Gobierno recaudaror, y ya veremos si al final dormiremos de día y saldremos de noche.