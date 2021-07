…i el sur de la de Valencia», etcètera. Cada vegada que sent o llegeix una expressió com aquesta sobre el meu país, m’ix foc pels queixals. Haurien d’explicar la geografia amb caritat cristiana i altruisme compassiu, ja que les abstraccions orientatives deshumanitzen la terra. En conseqüència, no estaria malament citar els sectors del territori a través de les comarques. Per exemple, la Safor, les Marines, la Vall d’Albaida i el Comtat-Alcoià.

Ben aviat farà dos segles que el secretari del Ministeri de Foment, Javier de Burgos, articulà el mapa de l’Estat espanyol en funció del melic insaciable. Era l’any 1833 i la disposició calcava el model regional de la França sortida de la Revolució. Per tant, la divisió territorial obeiria a la idea centralista de l’Estat on l’esquarterament físic propiciava una distorsió psíquica, si no a tot arreu, sí en alguna àrea administrativa determinada.

Fa uns anys vaig escriure i publicar que, on més èxit obtingué laimplantació de la província fou a Alacant. La capital del sud, la ciutat del Benacantil, fa temps que intenta crear una zona segregada anímicament respecte al Cap i Casal. Els mitjans hi ajuden bona cosa a establir un clima antivalencià a través de conceptes xovinistes repetits a la manera goebbelsiana. Així, les serres d’Alcoi, de Xixona, de Penàguila, de Confrides, de Castalla, etcètera, han passat a ser ‘la Montaña Alicantina’. I a un tenista de Xàbia no se li pot definir com valencià perquè l’animadversió contra el gentilici històric acompleix la funció és producte de la subordinació: ha quallat un localisme ortopèdic en la mesura que menysprea els vincles irrevocables teixint relats espuris.

Tot i això, la repulsa d’Alacant envers València, no és nova. Joan Fuster ho escrivia fa seixanta anys. Ara s’intenta erigir una diputació/satrapia enfrontada a la Generalitat. Què intenta Alacant? Una autonomia uniprovincial? O, millor, una autonomia uniurbana? Leucanti ibera, AkraLeuka focea, Lucentum romana, Al-Laqant islàmica, Alacant… Quins guanys obtindrà que no siguen el fruit d’una absurda i anacrònica enveja?