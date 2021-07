¿Qué son para ti los patriotas? ¿Una muchedumbre de gente sin cabeza que busca la unión imaginaria de todos los habitantes de la misma región (no hace falta que sea de un país entero) o simplemente un compañero con el que, junto a ti, conseguiréis una vida mejor para todos? Pero entonces, ¿qué es para ti ser patriota? ¿Acaso eso significa ser de derechas o tal vez ser un español ‘de pura cepa’?

El concepto de patria es simplemente eso, un concepto que como todos es subjetivo, porque no todo plato es un plato o todo vaso es un vaso, depende de cada punto de vista. Muchos diréis que estoy equivocado, que qué tontería es esa, claramente un vaso es un vaso, pero no es más que una teoría, es un vaso porque alguien en su momento decidió llamarlo así, al igual que patria, un concepto que alguien decidió utilizar para su propia causa, adjudicando junto a ella el concepto de toros, paella, flamenco y, cómo no, catolicismo. Pero ¿Qué pasa cuando alguien se siente patriota siendo vasco o catalán? ¿El lugar de nacimiento importa? ¿O acaso que no se sientan españoles y tengan otra patria significa que no sean patriotas y por ende sean antipatriotas? La orientación política no implica querer o no querer a tu patria. Solo hay que pensar un poco para saber que amar a tu país no significa lo que la gente de España cree que significa, pese a quien le pese.

Si tú eres esa persona que tal vez no daría la vida por España por sus mil y un defectos, pero sí tal vez por tu pueblo que al final es aquel que te vio crecer, aquel pueblo o ciudad que te ayudó a salir adelante e incluso a madurar. ¿Quién se atreve a cuestionar que eso no es ser patriota ? ¿Acaso la RAE dice que ser patriota es ser español ‘purasangre’?

Mírate solo un momento, antes de criticar o de juzgar a aquel que dice ser patriota y de etiquetarle como «fascista». Párate a pensar y habla con él, tal vez hasta sea más de izquierdas que tú, seas o no izquierdista, porque tal vez el error no sea tener una ‘patria querida’, sino tener una idea fallida del concepto manchado de patria.