Los universitarios valencianos que se van de erasmus están siendo vacunados desde este lunes contra la covid-19 y podrán viajar a finales de agosto o en septiembre totalmente inmunizados y con toda tranquilidad. Mientras, aquellos estudiantes que se van a realizar cursos en el extranjero por su cuenta y de manera individual se enfrentan a una carrera de obstáculos, con una directiva de la conselleria que les obliga a solicitar la vacunación a través de los departamentos de Medicina Preventiva de los hospitales, que con la sobrecarga que tienen no son fáciles de contactar, y para más escarnio si el curso es en un país de la UE o en el que te pueden vacunar, te la deniegan. ¿Es que los erasmus se van fuera de la UE? No, pero al parecer tienen derechos que los demás estudiantes que se van al extranjero no tienen y que se irán sin inmunizar, teniendo que pasar cuarentena y cumplir con las directivas de los países de acogida; incluso si son vacunados nada más llegar pasarán varias semanas antes de alcanzar la inmunidad que proporciona la vacuna.Que un Govern de izquierdas y progresista discrimine y juegue con la salud de nuestros jóvenes es inaceptable.