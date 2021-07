Me he quedado sorprendido al leer el artículo de Voro Contreras ‘La naranja cinematográfica’, cuando citando al director Vicente Tamarit afirma que la familia Casanova no estaba vinculada a la naranja. Tal vez no lo estaría como la familia Pascual Hermanos, pero prueba de su vinculación al comercio de la naranja es el huerto de l’Ermita de Carcaixent, que fue adquirido por Manuel Casanova Llopis (1882-1949), donde implantó avanzados métodos de cultivo y que heredó su hijo Luis Casanova Giner (1908-1999).