Han matado a Samuel, asesinado a manos de miserables, de indeseables canallas. Y como sociedad no podemos, porque no debemos, cerrar los ojos, no podemos mirar hacia otra parte ante movimientos tales como Vox que, con carteles, palabras o escritos provocan -presuntamente y a pesar de sentencias de determinados jueces que tal vez han equivocado su inclinación profesional- que descerebrados y mentes enfermas y obtusas lleven a cabo, movidos por odio y rencor hacia quienes entienden no son como ellos, acciones tan brutales que acaban con la muerte de inocentes cuya vida se desarrolla en la decencia, en la honestidad, el rigor, el respeto y la consideración por los demás.