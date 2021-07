Ante la ‘fiesta nacional’ (y no es la taurina) que nos están ofreciendo nuestro políticos, me hago las siguientes preguntas/reflexiones: les damos cuatro años de libertad total para hacer lo mejor por y para el pueblo (je,je,je...); nuestra obligación es ir a votar y dos semanas antes te venden el oro y el moro y hasta las próximas elecciones si te he visto no me acuerdo; se hacen sus cuentas para poder sacar el mayor provecho a sus votos; quitan, ponen y cambian sus promesas electorales en función de sus propios intereses; se atacan entre ellos, insultan, descalifican... haciéndonos sentir vergüenza ajena; no hay forma de renovar los órganos institucionales, aunque sus componentes también podrían dimitir, ¿no?; cambiande partido sin problema alguno; hablan como si España fuera de su propiedad y con una chulería/prepotencia inauditas; hasta en la Pandemia se tiran los trastos a la cabeza y claro si en una situación como la actual ni siquiera tratan de unirse por el bien común de la nación, pues apaga y vámonos; las desavenencias públicas de la coalición del Gobierno dañan su credibilidad e imagen, ¿tan difícil es hacerlo mejor?

Por lo expuesto, ¿hay motivos para la desafección? Lo extraño es que no aumente más.