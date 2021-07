El otro día fui al banco a pagar el IBI. Como soy mayor y obcecada, me costó media mañana y tres bancos porque no pude pagarlo en el mío. Sí, hay que pagar cuando ellos te dicen y donde ellos te dicen. A mitad de este periplo bancario me pidió ayuda una señora, mayor que yo, extranjera. Mis bienintencionados esfuerzos por ayudarla fueron del todo infructuosos. Tras arrastrarla de un banco a otro, y eso que ella iba a ingresar dinero, en CaixaBank nos explicaron que Bankia estaba cerrado por huelga y que ellos, a pesar de haberla absorbido, aun no asumían completamente su gestión (supongo que sí sus ganancias). ¡Y aún gracias que encontramos una persona no robótica que nos dio explicaciones!

Porque esa la cuestión: una cosa es el teletrabajo, que está muy bien en algunos casos, y otra la progresiva sustitución de personas por máquinas, que sólo a veces facilitan las cosas al usuario y otras, demasiadas, se las complican. Por un lado, pérdida de puestos de trabajo; por el otro, la llamada brecha digital. Lo indignante es que las administraciones no tenga en cuenta esto y obliguen al ciudadano a pasar por el rollo digital a su pesar. Se trata de una dictadura digital, pues como toda dictadura viene impuesta. Y ninguna es buena. No invento nada, como dice Radio3: «Muerte al algoritmo, vivan las personas».