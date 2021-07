El Saler torna a ser objecte de restricciones per part del govern municipal al·legant el compliment de la normativa, en aquest cas, forestal. Farà prompte deu anys retiraren també en compliment de la normativa les instal·lacions esportives i esperant estem a que algun govern municipal busque solucions per a poder tindre una mínima infraestructura d’instal·lacions esportives bàsiques on els joves del poble puguen divertir-se practicant esport com en qualsevol barri de la ciutat. Ara ens retiren les taules de la pinada on a l’eixida de l’escola els pares i mares berenen amb els menuts i on tants visitants de la ciutat que no disposen de segons residencies ni xalets ni adossats venen a fer un esmorzar o berenar.

Senyor regidor de Devesa -Albufera, els veïns del Saler som conscients que viure a un parc natural comporta una sèrie de limitacions per a la seua protecció i que vostè ha de vetllar pel seu compliment, però ja tenim prou de demostracions com aquesta. Com ha quedat la pinada després de la retirada del càmping municipal? Per no parlar de la regeneració de la zona de l’antic poliesportiu municipal.

Sembla que els resulta més senzill carregar contra els veïns i visitants que estudiar les opcions per fer compatible la protecció del parc amb espais lúdics i d’oci. Al parc natural que gestiona el Servei Devesa Albufera hi ha un poble que sembla invisible per a la resta d’árees municipals. El Saler sense poble sembla ser l’eslògan dels últims 15 anys.