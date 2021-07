Passat 1 de juliol es publicava la carta ‘Indultos al procés’ signada per Alberto Jesús Lereu Sanchis. En l’article es parlava de la preocupació pels moviments independentistes de Catalunya, de com Pedro Sánchez deia que s’avançava cap a la convivència amb els independentistes a partir dels indults i de què el diàleg amb els catalans semblava una imposició emmascarada d’irrenunciables reivindicacions.Jo he sigut profe d’història durant 33 cursos i ensenyava el meu alumnat a analitzar les notícies actuals des de la perspectiva del passat. Què passà a Catalunya l’11 de setembre del 1714? Sí, Castella guanyà la guerra de Successió i conquerí Catalunya. Ho va fer parlamentant o en els 14 anys de guerra moriren algunes catalanes/catalans, valencianes/valencians i gent d’altres territoris?Què passaria si hagués sigut al contrari? Si Catalunya conquerí tot el territori peninsular, imposà el català, prohibí les altres llengües, després la tímida democràcia, i un 1 d’octubre deu madrilenys van dir alegrement que farien un referèndum per a la independència de Castella. Però què s’han pensat? Caldrà presó total durant moltíssims anys.Sí, conéixer la història és molt important i tornar les coses furtades del passat també seria una obligació.