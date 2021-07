Alguns diran el què voldran, però les tradicions religioses cristianes no s’han perdut en terres valencianes. Hui, 16 de juliol, molts pobles i ciutats celebraran la festa de la Mare de Déu del Carme, advocada de les gents de la mar. Diuen que qui no sap resar, només cal que puge a un vaixell en plena tempesta i segur que resa a Déu i a tots els sants.

Els pobles i ciutats de tradició marinera o pesquera tenen molta devoció a la seua Verge del Carme, i a la ciutat de València hi ha un barri que es diu del Carme. Per alguna cosa serà. Allí hi havia un convent de carmelites que va haver de ser tancat i alguns aprofitaren per expoliar-lo. Una llàstima perquè aquelles monges feien molt bon paper.

Els cristians i devots solen participar en les festes en honor de la Mare de Déu del Carme. Les arrels del nostre poble són cristianes i encara queda un bon substrat cristià en la nostra terra. Avui la fe cristiana es viu d’una altra manera, d’una altra forma. Canvien les formes, però sempre queda allò essencial: Crist i el seu Evangeli.