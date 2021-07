El 15 de Julio pasado se publicó una carta, de título cuya traducción viene a ser ‘Conocer la Historia’, firmada por Emili Olmos i Pasqual. La misma fue la respuesta argumentada a otra carta, de mi autoría, publicada el 1 de Julio, también pasado, con el título ‘Indultos al ‘procés’’. Me remito a la mencionada misiva de Emili Olmos i Pasqual, así como a la mía propia, con la finalidad de no extenderme más en el asunto. Solamente deseo matizar que los descendientes de los indígenas de Norteamérica no disponen de las prerrogativas existentes para los independentistas catalanes en la actualidad. Los aborígenes americanos apenas tienen sus costumbres... y poco más. No son comparables con los derechos de los que hacen gala los independentistas catalanes en su discurso político. La Historia está para conocerla, no para justificar la ignominia del presente en Cataluña. Alberto Jesús Lereu Sanchis. catarroja.