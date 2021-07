La plataforma Veïnat en Perill d’Extinció ha lanzado una campaña contra la idea que los residentes de Ciutat Vella echan de menos el turismo. Estos días se ha difundido por redes sociales un video donde diferentes vecinos de Ciutat Vella de València señalan que no echan de menos el turismo, en respuesta al supuesto estudio difundido por la plataforma de empresarios Ciutat Vella y Viva donde se afirmaba que el 85% de los residentes del centro histórico lamentan la desaparición del turismo con la pandemia. En este video, se puede ver a muchos vecinos del centro histórico explicando las razones por las cuáles no echan de menos el turismo, como pueden ser la saturación del espacio público, la subida de los precios de alquiler, la desaparición del comercio local, la destrucción del tejido social y vecinal, la conversión del barrio en un parque temático o la expulsión de residentes. Este video ha sido lanzado por la plataforma Veïnat en Perill d’Extinció, donde confluyen diferentes colectivos vecinales del centro histórico de Valencia que desde 2017 se organizan para hacer frente a la dinámica de turistificación de Ciutat Vella y para luchar por el derecho a la vivienda y en la ciudad. «Nos parece vergonzoso que se difundan estudios como este, hechos sin ninguna rigurosidad y respondiendo a intereses privados que no son los de la mayoría del vecindario » explica una de las miembras de esta plataforma. Por eso han dado forma a esta campaña bajo el hashtag #JoNoTrobeAFaltarElTurisme, con la cual han pedido al vecindario de este barrio que grabe videos que evidencien la falta de veracidad de este estudio y que señalen los múltiples motivos por el cuales los residentes no están esperando la vuelta de un turismo de masas que tantos problemas venía generando antes de la pandemia. Hernán. València.