El ex ministro de la U.C.D. Ignacio Camuñas dice que no hubo golpe de estado y que la República tuvo la culpa por no saber gobernar. Tenía entendido que en las libertades, medicina y educación hubo intentos serios para el desarrollo de esto, con mayor y peor intento. En la República el ciudadano dice quién tiene que gobernar y no los partidos, cuestión importante, sería la época en que les toco vivir. Con respecto al golpe de estado, al señor Casado, allí presente, le parecería perfecta la intervención de Camuñas: no opinó, dando por bueno lo dicho y más después de decir lo que dijo hace días. Con esas actitudes, llegará a gobernar el reino de «La Nada». Ángel Pertusa Collado. València.