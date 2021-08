El viernes 30 de julio, Levante-EMV informó de la nueva ubicación del ‘corro’ de la Bolsa de Valencia, que será instalado en el recibidor de la Facultad de Economía de la Universitat de València. El destino me parece muy adecuado. Dicho esto, la información indicaba que la Generalitat cedió al grupo Six el edificio de la calle Libreros en 1990 de manera gratuita.Pero en realidad, la cesión del Palau Bol d’Arenos se hizo en 1995 a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia, sociedad de la que eran accionistas los bancos de referencia españoles y los agentes de cambio y bolsa valencianos que se habían convertido en agencias o sociedades de valores. Six no existía en esa época.

La decisión de conservar el ‘corro’ fue tomada por el consejo de administración de la sociedad rectora, y su ubicación en el patio del Palau Bol d’Arenos fue tomada conjuntamente por el personal que yo entonces dirigía y con el acuerdo del arquitecto encargado de la rehabilitación del edificio.

Hay que señalar que una Bolsa existe en cualquier lugar del mundo por la existencia de empresas, de inversores, de intermediarios financieros y de un Gobierno. ¿Qué han hecho los empresarios, los inversores, los intermediarios financieros y los gobiernos de la Comunitat Valenciana para que la Bolsa de Valencia no desaparezca? Creo que la respuesta a esta pregunta merecería un análisis profundo porque, a priori, las bolsas de Barcelona, de Madrid y de Bilbao siguen existiendo. Está bien que el ‘corro’ se instale en la Facultad de Economía, pero ¿en qué vamos a convertir las entidades valencianas de servicios financieros? ¿En museos? Y si es así, ¿nadie es responsable? Paco Álvarez (Ex director general de la Bolsa de Valencia). Puçol.