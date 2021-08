Cuando sentimos o incluso escuchamos palabras tales como dolor, pena o tristeza, huímos despavoridos de esa situación, no queremos sentirnos en un vacío desolador que puede llegar a devorarnos sin dejar una pizca de nosotros mismos intacta. Desasosiego, angustia, tormento... miedo a no saber como gestionar los sentimientos, miedo a no salir del bucle, a que tal vez nos transforme en alguien que no queremos ser, sin pensar que es necesario tener esos momentos.

La naturaleza nos demuestra cada día como sin sufrimiento no hay recompensa, si le facilitamos la salida del capullo a la oruga, no es capaz de conseguir circulación en sus alas y por tanto no podrá volar, si evitamos su tortura momentánea estamos sentenciando su supervivencia. No se trata de sufrir, ni siquiera de aceptar el dolor, es cuestión de saber qué hacer con él, de entender que es necesario y que si huyes, solo corres en contra dirección. Anais Albertos. València.