El mostrador de atención en el Centro de Salud Burjassot I, en la calle Beniferri, es un desastre. Te piden que no acudas allí para solicitar cita personalmente por los riesgos de contagio y que lo hagas por teléfono y no hay manera de que te lo cojan. Un día, harta de llamar, me planté delante del mostrador y llamé y el teléfono llamando y la administrativsas sin cogerlo. Algunos celadores no tienen consideración con los pacientes, la mayoría mayores. No sé quien manda a este colectivo. Además, cuando te ves obligada a ir te tienen en la calle esperando, amontonados como un rebaño de ovejas. Este defecto de forma lo vienen practicando desde hace varios años pero con la pandemia se ha recrudecido.