He escuchado en la radio un espacio dedicado al estrés. Se ha desgranado todo un mundo alrededor de este mal, que se ha elevado a una categoría que creo no le corresponde. Se ha vuelto a hablar del «estrés postvacacional». Y esto ya es inconcebible en una época como la que estamos atravesando desde la crisis (estafa) de 2008. En cuya situación ya quisieran muchos poder volver al trabajo una vez pasado el «periodo vacacional».

Pero volviendo al estrés en general, se trata de un invento de una clase de ‘gama alta’ mal entendida. De unos ejecutivos incapaces de asumir y desarrollar su gestión profesional de forma sencilla y con la confianza y tranquilidad de saberse con la capacidad suficiente de para llevar a cabo las responsabilidades propias de su cargo, con tanto rigor, seriedad, responsabilidad y firmeza como sosiego y naturalidad, planificando y controlando, con cuanta delegación sea conveniente y respetuosa en sus colaboradores, sus atribuciones.

El estrés es un invento de la modernidad ante la incapacidad de no saber gestionar determinadas situaciones y no pararse a pensar de forma serena en lo que está pasando y cómo aportar soluciones, pues siempre las hay. Si no las hay, es que el problema no existe y al echarle la culpa al estrés, estamos engañándonos, como en el juego del solitario, a nosotros mismos. Eso nos ‘libera’ de asumir o no querer ver ni afrontar la realidad ante la cual nos acobardamos en lugar de plantarle cara con serenidad y firmeza.

Tras 25 años de gestión y dirección empresarial, puedo decir de forma categórica que el estrés es una cuestión de incapacidad de gestionar las emociones y las responsabilidades. Por ello, a quienes vean que éstas les desbordan, les recomiendo/sugiero planteamiento con sosiego, tranquilidad y respeto consigo mismos; así con cuanto rigor, firmeza y seriedad ante situaciones que consideren trascendentales incluso difíciles y/o de riesgo.