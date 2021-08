Podria semblar l’anunci d’alguna campanya publicitària però és una realitat. L’estiu del 2020 passàrem les nostres hores d’oci i temps lliure entre les glamuroses habitacions de la UCI i la cinquena planta de l’hospital de la Ribera en Alzira i, tot i que aquestes instal·lacions eren excel·lents , acabarem les vacances en el ressort de Dènia La Pedrera. Podria recomanar qualsevol d’aquestes instal·lacions tant pel tractament personalitzat, l’atenció individualitzada als usuaris/àries i a les famílies, l’interès personal dels treballadors i treballadores, la neteja exhaustiva en temps de covid, el servei de nutrició i els productes de qualitat de la cuina; i com no, les activitats extres (logopèdia, fisioteràpia, etc...). Malauradament, en poc temps, el cicle de la vida va fer la seua aparició i amb molta tristesa vam acomiadar un dels nostres éssers més volguts. Ho va fer en una de les habitacions en les que havia passat les últimes vacances, a l’hospital de la Ribera. Dir adéu a la vida amb la teua família, amb la millor assistència desitjada i amb tot un equip humà i professional pendent de que les últimes hores siguen en un entorn paradisíac, no tinc paraules d’agraïment. Però el destí moltes vegades és capritxós i ens juga males passades. I ha fet que tornarem a gaudir aquest estiu del 2021 d’unes noves vacances pagades, com si ens haguera tocat la loteria. Quina sort! pensaran algunes persones. Doncs si, molt afortunades de comprovar que funciona el sistema públic i que els diners de totes i tots nosaltres estan invertits en millorar la qualitat de vida de totes les persones. Pareix que mentre no ho necessites, no t’adones de la seua importància i de la necessària conservació i inversió. Esperem tenir un final més feliç que l’any anterior i per descomptat, recomanarem l’experiència.Aquest escrit està dedicat a totes aquelles persones que gaudeixen de la vida i en especial al personal sanitari que malgrat les situacions adverses que viuen en el seu dia a dia, activen el sentit de supervivència i polsen el botó gaudir per tirar endavant en la vida personal i professional. La salut i el benestar físic i psicològic de les persones està en les delicades mans i la ment brillant de les persones que se dediquen professionalment a l’àmbit de la sanitat. Podria ficar un gran llistat de professionals en els que he coincidit en aquestes ‘vacances’ i també en altres situacions de la vida. A a totes i tots, moltes gràcies per creure en el que sou i en el que feu i en definitiva per gaudir de la vida i fer-nos feliços amb la vostra feina.