He leído con mucho interés el artículo publicado por Levante-EMV relativo al estudio realizado por la NASA que prevé un incremento del nivel del Mediterráneo de hasta un metro en las próximas décadas. En particular, ello pondría en peligro al puerto de València y a l’Albufera. Si añadimos las conclusiones a las que llega el reciente informe publicado por la ONU sobre el cambio climático (IPPC), y sabiendo que algunas de ellas coinciden con este estudio de la NASA, ¿no sería adecuado volver a realizar un estudio sobre el impacto que pueda tener en el medio ambiente la ampliación del puerto de València sabiendo que el estudio anterior data de hace muchos años?

No soy experto en estos temas, pero dada la cantidad de expertos que han intervenido en los informes citados me parece razonable y adecuado que no seamos, una vez más, ‘cabuts’, únicamente por razones económicas. La futura vida de nuestras hijas, hijos, nietas y nietos me parece razones más importantes.