No podia imaginar-me el disgust que m’assaltaria cap al migjorn del dissabte. Mirava amb entusiasme À Punt Televisió. Em distrau d’allò més veure notícies i reportatges sobre açò o sobre allò perquè sempre aprens coses de profit. Però la raó d’escriure aquestes ratlles no és per a fer el panegíric a la imprescindible televisió de València. Ara bé, caldria recórrer a l’autoestima intel·ligent a l’hora de seleccionar què, qui i com.

M’explique: una entitat que té la missió de potenciar la llengua perseguida durant tants segles hauria de mostrar un nivell de fonètica impecable i un vocabulari net, planer, genuí i pulcre. Perquè té l’obligació de ser l’espill i l’eco que haurà d’influir en l’espectador. Entretindre no és suficient, entesos?

Em vaig indignar, sí. Una concursant deia que si el «carpinter» no sé què. I el jove presentador, notable en fonètica, assumia l’esguerro de «carpinter» i el repetia un parell de vegades. (Jo estava astorat!). És que no hi ha autoestima en el personal que hauria de saber-ho tot sobre el senyal més important de la cultura pròpia?

Vaig palpar la coixinera dels medicaments i en lloc d’una píndola d’anxiolític em vaig engolir un comprimit d’amfetamines! Abans d’apagar la tele, encara vaig sentir una veu en ‘off’ que parlava del rebot. Obria la ‘o’ com la cova del Parpalló. I recordava quan aparegué en pantalla –escrit!– «…els arbres fruiters d’os...».

I en això que entra la infermera i em bonega. «Que no li he dit que no pot veure més que dibuixos animats?» I jo que li dic, «Disculpa, ho he fet sense voler», I ella, somrient, movia el cap d’un costat a l’altre, lentament, mentre em posava al braó la faixeta de mesurar l’estat de les artèries.

La tenia alta, la pressió, i la infermera em va fer engolir una càpsula perquè em relaxara. Era eficaç. Em vaig adormir com una soca de garrofer i vaig somiar que inauguraven un tram del corredor mediterrani que passava per Eivissa.