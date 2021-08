Tengo un amigo que dice, medio en broma pero con mucha verdad, que si no fuera por las mujeres seguiríamos viviendo en las cuevas. Su vitalidad, su inquietud y su empuje como dadoras de vida ha movido al cambio a las sociedades humanas.

La fijación que tienen los talibanes y, en general, los fundamentalismos, con las mujeres hace pensar que en realidad las temen. Creo que, en el fondo, de forma más o menos consciente, los hombres sabemos que no somos el sexo fuerte. Sabemos que si las ponemos a nuestro mismo nivel no podemos con ellas, y ese miedo a no poder controlarlas hace que los fundamentalismos patriarcales, desde su propia debilidad, traten de dominarlas y cortarles las alas.