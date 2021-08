Si la delegada del Consell a Alacant es queixa a À Punt per parlar de Torrevella... malament anem. No sé quina és la missió d’una delegada del Consell, peró si és vigilar la toponímia, ja té prou feina amb queixar-se a totes les televisions de l’Estat.Aquesta dona, professora de «valenciano», no sap que tots el que parlem i estimem la nostra llengua sempre hem dit Torrevella, Oriola, Sant Vicent del Raspeig, Alacant... sense tindre en compte si és la denominació oficial, perque és la nostra denominació, la pròpia.Si aquesta delegada del Consell valencià vol aprofitar els dies de vacances que encara resten i intenta anar a Londres o Nova York, que no ho intente. Aquestes conegudes ciutats, no existeixen. Són London o New York. Si parlant amb les teues amistats, diguera que se’n va a London o New York, el mínim que podrien pensar d’ella que és molt pedant.No sé qui nomena els delegats del Consell, però, des d’ací demane una substitució inmediata. Amb delegats així, no cal tindre enemics.