Estoy bastante indignado con lo que ocurrió el sábado por la noche en Russafa. Muchos hicimos el esfuerzo de volver a casa a la 1 de la madrugada para cumplir con las normas en vigor, ya que entendemos que son por un bien común. Sin embargo, hubo gente que decidió que es mejor que los demás y no las cumplió, lo cual me parece enormemente injusto para quienes decidimos hacer el esfuerzo de cumplirlas. Y, sin embargo, la Policía Local de València no hizo nada.

Soy un votante de izquierdas y estoy contento con el actual gobierno tanto en el ayuntamiento como en la Generalitat, pero aun así no entiendo que permitan esto. Confío en que pueda dar visibilidad a esta denuncia para que aquellos que se creen mejores que el resto y deciden no cumplir las normas que el resto sí cumplimos tengan algún tipo de consecuencia.