El Ayuntamiento de València quiere agilizar los trámites para que los ciudadanos generen la luz de forma autónoma a través de placas solares. El alcalde ha recalcado que esta modificación de la normativa municipal se suma a otras iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento para favorecer la instalación de placas fotovoltaicas en las viviendas como, por ejemplo, las bonificaciones fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), que entraron en vigor en abril de 2021 y ya se pueden solicitar.

Todo ello me da la impresión de que estará dirigido a empresarios y otros, pero nunca a los ciudadanos normales que residen en bloques de viviendas y que dependen de la aprobación por todos los vecinos en una junta de comunidad. Pues si quisieran que el ciudadano se beneficiase de verdad, una de las cosas que tendrían que pedirle al Gobierno es que elimine el impuesto de potencia que en su dia implantó el PP en el año 2012, y del que no habla ningún político, cuando es un impuesto que se paga por día y por potencia contratada aunque no se consuma, y que las eléctricas nos están cobrando en la factura. Igual que con los impuestos de la factura del agua, que el consumo puede ser de 2 euros y la factura no bajar de los 40. Enrique Fernández Iniesta. València.