Hace unos días me enfurecí cuando una joven de 17 años no había conseguido plaza para estudiar un módulo de Formación Profesional. Me comentó que no lo consiguió cuando lo solicitó en junio, ni después en la repesca o sorteo de plazas en septiembre en institutos de València. Incluso se entrevistó con algún profesor del instituto que le dijo que con un cinco ‘pelao’ de media no iba a conseguir plaza en ningún módulo de Formación Profesional (a no ser que tengas dinero para ir a un centro privado). Esta joven se deprimió y aprendió que ya no puede optar a la formación pública. No son ‘ni nis’, son jóvenes que han acabado la ESO (como han podido, sobre todo en pandemia) y quieren tener una formación profesional. Y sin embargo, han sido excluidos del sistema educativo. Jóvenes que engrosarán el paro como peones sin formación. Espero que la clase política comprometida sepa de la importancia de primar la formación y no tengamos que caer de nuevo en la pobreza histórica de este país.