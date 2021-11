Desde 1973 en las primeras reuniones clandestinas en los años 1973 a 1976 fui fundador junto con otros del sindicato La Unión de Agricultores y Ganaderos COAG. Durante muchos años he estado afiliado y he tenido la satisfacción de disfrutar de distintas

responsabilidades dentro del sindicato. He formado parte de, Plataforma Rural, IVIFA, Más de Noguera, etc. Desde L'Unio - COAG he participado en COAG a nivel nacional, Desarrollo Rural, Vino. Siempre he estado trabajando, en y por el equipo (sindicato). Esta labor ha sido compartida con Juan Brusca, Pepe Botella, Juan Ramón Peris, Lucio Monteagudo, que fue quien me repescó, en la última etapa y otros, solo cito los que vienen a cuento de este escrito.

Como digo siempre haciendo equipo, cuando surgían ciertos problemas entre L'Unio y COAG, fuerzas que tendían a la separación/ruptura de ambas organizaciones, tanto Juan Brusca como Secretario General de l'Unio y yo mismo teníamos la ilusión y objetivo de parar ese intento de separación.

No pudimos. Al fallecer Juan Brusca todo cambió y en pocos meses se realizó la ruptura de COAG. Al mes de este hecho presenté mi baja y de todas mis responsabilidades en el Consell Sindical, quedando como afilado de base. No solicité la baja total de L'Unio en aquel momento, por la ilusión de conseguir desde dentro que L'Unio volviese a formar parte de COAG, de donde nunca se debió de separar. Viendo que esto no ocurría, me retiré de la actividad dentro de L'Unio y junto con otras personas volví a fomentar la creación de la nueva estructura de COAG-CV en la Comunidad Valenciana.

Como vengo diciendo desde mis primeras líneas, siempre he intentado hacer equipo y trabajar por la unidad sindical. Vistas las actitudes de L'Unio en los últimos tiempos y muy especialmente tras las recientes elecciones a Consejos Reguladores, ha llegado el momento de solicitar mi baja definitiva en un Sindicato que ya no me representa.