Ara, que estan en marxa unes obres molt importants de FGV, després d'anys aturades, potser sería el moment de revisar amb calma, la denominació de les estacions/parades/baixadors de l'ampla xarxa de Metrovalencia.

Considere dos punts força importants: 1. Respectar la toponímia del lloc que volem identificar i 2, tindre cura de l'ortografia. Tenim una autoritat (AVL) per poder consultar aquests punts. (L'article, forma part del nom, però ha de figurar en minúscules: la Pobla de Vallbona, l'Eliana, el Clot, la Vallesa, la Canyada, etcètera en la línia 2 i així revisar les 10 línies restants.

Amb aquest criteri, si es centrem en la línia 10, (tram sud), que prompte estarà en servei, voldria donar el meu parer per si estem a punt de col·laborar en la denominació de la noves estacions: Alacant, Russafa, Montolivet, Amado Granell, Ciutat de les Ciències, l'Oceanogràfic, les Moreres i Natzaret. I amb la pròxima prolongació: Canta-ranes, el Port i connexió a l'actual estació Grau-Canyamelar. (Més correcte sería el Grau-el Canyamelar)

La línia 11, projectada no fa molt, connectaría aquesta estació amb la de Ciutat de les Ciències i amb les intercalades de: el Port, Eivissa i Penya-roja.

El nom de les estacions, no ha de dir-se com el poble on son, però aquesta és una història heretada de l'antic trenet i tampoc passa res per conservar-la. Ara, el que no comprenc per què Alboraia té una estació que es diu: Alboraya-Palmaret i una altra Alboraya-Peris Aragó. Seria més coherent dir-se el Palmaret i la següent Alboraia. L'anterior no es diu Machado-València.

Ah! FGV pot denominar una estació com Alboraia, i si li vé de gust pot denominar-la Estació de la Xufa. Cap problema.

Un cas semblant és en les línies 3, 5 i 9. Si hi ha una estació que es diu Mislata, per què ha d'haver una altra que es diga Mislata-Almassil? L'anterior no es diu Nou d'Octubre-València ni la següent Faitanar-Quart de Poblet. Siguem coherents.

En la línia 2, tenim un cas subliminal de centralisme: Benaguasil 1r i Benaguasil 2n. No seria més correcte Benaguasil Sud i Benaguasil Nord?

En la línia 1, no fa molt es va canviar Psiquiàtric per l'Horta Vella, a petició de l'ajuntament de Bétera. (A l'ajuntament de València també li agradaria que es caviara Alameda per Albereda).

En el cas d'aquestes tres estacions, Burjassot, Burjassot-Godella i Godella, no us sembla masa repetitiu aquestos noms de municipis?. El carrer d'accés a l'estació del mig, està dedicat a Victoria Kent. Estaria molt bé fer extensiu el nom del carrer a l'estació. Resultat Burjassot, Victoria Kent i Godella.

Hi ha un altre nom en les línies 1 i 2, Empalme. Tenint en compte que a continuació està la penetració subterrània del ferrocarril, sembla que encara que el nom és molt antic, jo diria que està de total actualitat. Conservem-lo.

Hi han moltes més estacions per revisar... però això, millor un altre dia.