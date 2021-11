Estoy tratando de renovar mi pasaporte desde hace más de 6 meses y me es imposible hacerlo por cómo tiene el consulado organizado el servicio de atención al ciudadano. Es prácticamente imposible contactar con ellos. No puedes ir allí y y tratar de solucionar el problema en persona pq sin cita previa no te atienden debido al covid, hay un número de teléfono en el q te atiende un sistema informatizado q te remite a la página web. Así q si tienes un problema q no está en la web pues no puedes solucionarlo. Hay un email al q puedes escribir con tus consultas, y recibes casi de inmediato una contestación automática diciendo q SOLO contestarán a los emails q no encuentren respuesta en la página web. Y solo entonces te contestan cuando te contestan y si lo hacen. Por lo tanto te encuentras frente a un muro a la hora de solucionar un problema en el consulado, lo q te lleva a sentir impotencia e indefensión, pq no hay donde protestar. Y ahí es donde comienza mi odisea,

Este pasado mayo intenté renovar mi pasaporte, leí en la página web q debido al covid y al alto número de pasaportes pendientes por renovar, se enviarían enlaces por orden de fecha de renovación para poder concertar la cita previa. Actualicé mis datos personales pq el email q tenían ya no lo utilizaba y no tenía acceso a él. Así q cuando actualicé mis datos les comuniqué q estaba pendiente de renovar el pasaporte y q el enlace para la cita previa se había perdido. Eso fue el16/5 y me contestaron 10 días después pidiéndome una copia escaneada del pasaporte para q me pudieran dar el enlace para renovar el pasaporte. A este email recibí una contestación automática, así q volví a enviar la copia el 2/6 a la q también recibí una contestación automática. Así q asumí q me habían puesto al final de la lista, pero sin q se hubieran dignado a notificármelo. De vez en cuando me metía en la página web del consulado para comprobar si había algún cambio y descubrí en Noviembre q el sistema se había cambiado y q éramos los interesados los q teníamos q concertar la cita previa, sin necesidad de ningún enlace enviado por el consulado. asÍ q no se trataba de q me habían puesto al final de la cola, sino q directamente me habían ignorado. El 7/11 envío un email explicando mi situación y recibo una contestación automática. Así q después de tratar de contactar con ellos a través del teléfono varias veces y sin conseguir nada, vuelvo a enviar un email el 15/11, explicando de nuevo mi situación. Ese mismo día recibo dos emails automáticos y el día 16/11 otro en el q se me pide q envíe una copia escaneada de mi d.n.i. para proceder a enviarme la información q necesito, cosa q hago el mismo día. Ante la falta de respuesta por parte del consulado aparte del consabido email automático vuelvo a enviar emails los días 19/11 y 22/11. Sin obtener más respuesta q el email automático. Así q llegado a este punto, soy totalmente consciente del muro q impide q pueda solucionar el problema por cómo está organizado el servicio de atención a residentes. Sé q no es la primera vez q un residente en Londres se pone en contacto con la prensa debido al mal funcionamiento de Consulado en Londres. Por eso me gustaría q ustedes fueran el altavoz de los españoles en el extranjero para ver si esto llega al q corresponda y ponga solución al mal funcionamiento del Consulado y por extensión conseguir una solución para la renovación de mi pasaporte. P.S. Hace unos días leí q se había aprobado o se iba a aprobar una ley q limita el uso de sistemas automáticos de atención al cliente. A ver si entra en vigor pronto y se aplica en el consulado tan pronto como sea posible. Los residentes q dependemos de ese consulado lo agradeceremos mucho.