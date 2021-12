La noticia de que en Xirivella se instalan cuatro monolitos para reivindicar el feminismo en presencia del alcalde, con representantes del movimiento feminista, me hace pensar que la igualdad es necesaria, pero sobran las reivindicaciones sobre la violencia machista, ya que siempre ha habido y seguirá habiendo personas que abusen de otras, ya que aparentemente es un factor humano , y un ejemplo de ello siempre han sido los caciques y políticos que estaban en el poder y los que están activos hoy. En definitiva, felicito este homenaje a las personas que lo merecen por el servicio que han dado a la sociedad, pensando que hay muchos ejemplos de otros que llegarán posteriormente con otras ideas políticas justificadas o no, y posiblemente los quiten, como ha pasado y seguirá pasando. Por otro lado veo muy bien que se celebre el día de la mujer, pero sin quitar el día del padre, ya que lo adecuado es celebrar también el día de la madre, pues dicen que se están dando casos de niños que lloran en clase por no tener regalos del padre, por ello algunas profesoras lo justifican y quieren quitarlo. Es decir, las personas debemos mirar el presente, pensando en el futuro, y no pensar tanto en el pasado, para justificar el presente, que es lo que usan las personas en el poder, para que no nos fijemos en lo poco que se hace en política para mejorar a la ciudadanía, que son los que económicamente mantienen el país.