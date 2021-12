Els àmbits, tal com estan plantejats i diu la normativa en els llocs en els quals s'aplica, tenen com a objectiu "reduir el nombre de docents que imparteixen classe en els primers cursos de l'ESO" i això només s'aconsegueix fent que un done coses que, ni ha estudiat ni té pràctica per a això.

Està ocorrent que en els primers cursos de l'ESO el gran problema és que en Secundària hi ha especialistes del seu. El model de mestre generalista pensava que s'havia extingit amb l'Enciclopèdia Álvarez, però veig que, curiosament, alguns estan demanant recuperar aqueix tipus de mestre.

Els mestres que es van passar a primers cursos de Secundària, eren especialistes de determinats àmbits en Primària. La mestra especialista en ciències, que passava a donar ciències naturals en primer i segon de l'ESO. Així que no veig que els mestres que es van passar a Secundària foren generalistes i donaren de tot. No és cert. Excepte casos puntuals, perquè per als àmbits s'ha tirat d'especialistes per a fer classe en l'ESO.

Un especialista ho és per tindre formació acadèmica i per tindre anys de pràctica en una determinada assignatura. Si volem que un faça classe de tot, el que hauríem de fer és crear oposicions d'àmbit i tindre a professionals que només feren això. Supose que anys de pràctica suplirien les seues mancances. Però, sincerament, pretendre que el professor de Llengua done Ciències Socials o la de Dibuix done Tecnologia és una mica surrealista.

I no es tracta de no esforçar-se o no voler esforçar-se per a adaptar-se. Es tracta de voler el millor per a l'alumnat. Res a veure amb haver de controlar què s'està donant a l'aula i reconvertir la tasca d'inspecció en una gestió d'allò més pedagògica dels centres educatius. El que sí que hauria de fer-se és impedir que, en els centres educatius, es girara tant de professor dins de les especialitats i mantenir la plantilla més estable. Cosa que significa que el docent que fa classe en primer i segon d'ESO de Matemàtiques ho hauria de fer a llarg termini. Així s'aconsegueix millorar l'educació. No pot ser que aquest curs un done primer, l'any que ve tercer i vagen alternant-se en el Departament les assignatures de Batxillerat. No és acceptable, no podem experimentar amb l'alumnat com si foren conillets d'índies provant coses fins a donar amb la tecla oportuna. Per a això existeixen els investigadors i els projectes pilot. Si fem mesures globals, podem tindre desastres globals.