En una clínica de València, especialitat Al·lergologia, dimarts 14 desembre. Una jove infermera per donar-me un cita em demana els números del DNI. Li done: tres, sis, quatre…

-En castelllano -em diu.

- T’ho diré espaiet – li dic somrient– voràs que és fàcil i ho entendràs: tres, sis quatre….

- En castellano – em diu impassible– jo soy de Cuenca y la doctora que habla valenciano a mi se me dirige en castellano.

- Però estem en València i tinc dret a expressar-me en valencià. No em pots obligar a canviar.

Però legalment ho tenia perdut. O doblava o no tenia res a fer, fora de violentar la situació. L’estatut (LOE 5/1982) em diu que tinc dret a usar el valencià, però la Constitució dicta que si em diuen que no m’entenen llavors el problema és meu. A la Comunitat Valenciana cap persona té l’obligació d’entendre el valencià; el castellà sí. Reflexió. La jove actuava amb tota normalitat. A la Comunitat Valenciana allò normal és que si el que parla valencià li diuen que no l’entenen -siga veritat o mentida- es passa, sense més, al castellà. Amb eixa actitud i les lleis espanyoles el valencià té els dies comptats.

Sols podem recórrer a la iniciativa privada. Si la clínica vol donar un bon servei als pacients valencians i evitar escenes com estes, ha d’exigir als seus treballadors, al signar el contracte, que no obliguen a canviar de llengua als pacients valencians. La responsabilitat no estava en la jove de Conca. La responsabilitat està en la direcció de la clínica i en la metgessa de la jove que, sent valencià parlant, actua de manera paternalista amb la infermera i la condemna a no aprendre la llengua del país que l’ha acollit, exposant-la a ser ‘violentada’ per ‘radicals’ com jo que, a continuació -en un gest innocu- , vaig demanar la fulla de reclamacions. El dia trenta d’este mes en rep la doctora. Espere portar-le esta carta sí és publicada.

PS1. Una companya que tenia al costat la jove de Conca li va traduir els números del DNI que jo anava dictant de memòria.