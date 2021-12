Tembloroso de estas palabras, las escribo porque no me queda más remedio que hacerlo. La Democracia, lo llamado democracia en España, en 2021, es un engaño, una deformación, un sistema descontextualizado. El problema es doble. Primero el pueblo y segundo las personas que ocupan los puestos de políticos. Según fueren las primeras democracias – basándonos en ese espíritu, tratamos de construir estas actuales y presentes. Pero no, los digamos votantes eran gente preparada y votaba en función de sus conocimientos. Sus votos eran individuales pensados y tomados por ellos mismos. En la actualidad los votos no son pensados, son sentidos. Las personas no votamos tras unos razonamientos, votamos tras unas apologías, bajo unos sueños, calibrando unos elementos que rara vez son fructíferos….somos un pueblo ignorante y que no votamos directamente sobre nuestros objetos sino que votamos bajo unas ideas abstractas por mucho que se empeñen en concretar las tales.

La democracia, como elemento necesario e indispensable pasa por la capacidad de ejercer el voto de los ciudadanos normalmente estos por su preparación y bajo la presión de la necesidad del voto somos manejados y utilizados por estos estos llamados políticos con lo cual en axioma principal y necesario, queda inutilizado y el segundo punto es la naturaleza que en la actualidad tiene el uso de político. Señores piensen con detenimiento cómo va a pensar un político actual en el cual su futuro económico va a depender de su estabilidad económica….si la utilidad del voto para el pueblo le supondrá cualquier tipo de acción que ponga en peligro su salario, su sueldo, su estatus social, no seguirá la utilidad del pueblo sino su supervivencia personal. Habría diferentes maneras de solucionarlo, tecnocracia útil, efectiva, pragmática, o imponer unas exigentes condiciones para poder decidir sobre el futuro es decir, votar o que solo pudieran decidir sobre el futuro del pueblo aquellos que tuviesen su vida solucionada y fuera un acto de acción voluntaria para el bien social. Es muy peligroso y lo sé desdeñar a la democracia pero este democracia es un pitorreo, un escándalo, un engaño, un teatro, me siento insultado, despreciado, ninguneado, minimalizado, cuando escucho a algunos políticos dirigirse a mi persona. Ya veremos si lo hago porque aquel día sé que temblaran mis sentimientos pero ahora si tuviera que ir a votar, me quedaría con los pies encima de la mesa del cuarto de estar…..estoy fatigado.