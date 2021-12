¿Por qué los productos de higiene femenina tienen un IVA superior a otros productos de primera necesidad? En nuestro país, una compresa, un tampón o una copa menstrual tienen el mismo IVA, un 10%, que una cena en un buen resturante o ir al cine, actividades que podemos elegir libremente. Otros productos más sostenibles como las compresas de tela o las bragas menstruales tienen un 21% de IVA, lo mismo que un cubata o un paquete de tabaco, productos que elegimos o no consumir. Esto agrava el coste que tenemos las mujeres por el simple hecho de ser mujer y penaliza las elecciones de consumo sostenible. A lo largo de la vida menstrual, las mujeres utilizamos una media de 14.000 productos menstruales desechables y gastamos en ellos entre 6.000 y 10.000 euros. En España de media somos unas 18 millones de mujeres menstruando todos los meses, lo que se traduce en miles de euros de impuestos que tenemos que pagar más solo por ser mujeres. Este dinero todos los meses no está al alcance de todo el mundo, y tener la regla no es un capricho, es nuestra realidad cada 28 días. Menstruar no es una elección. El actual Gobierno se comprometió a bajar el IVA de los productos femeninos al 4%, pero a día de hoy, seguimos pagando más por ser mujeres. Necesitamos con urgencia que esa rebaja se produzca ya. Como apuntan desde Platanomelón: «Lo único vergonzoso de tener la regla, es que te cobren por ella». Elisa Blasco Sánchez. valència.