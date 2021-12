Acabo de enterarme de que una persona con necesidades especiales y al cargo de sus abuelos, no puede seguir asistiendo a un centro educativo al cumplir los 21 años por falta de recursos de la Administración para estos casos. Sin embargo, tras una sentencia judicial que encarga al Ente Público competente que fije la pensión con la que deben contribuir los progenitores de una menor a su alimentación, "teniendo en cuenta las necesidades de la menor y la capacidad económica de los progenitores", la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, escudándose en una jurisprudencia inexistente, determina que ambos han de contribuir por igual, con el mínimo vital (180 €/mes), a pesar de que uno ellos se encuentra en el paro mientras que el otro declara ingresar un sueldo de más de 7.000 € mensuales. La Conselleria decide que esta (escasa/injusta?) contribución de los progenitores se ingrese en cuenta aparte, por lo que no revierte en la menor, pero aporta una ayuda de alrededor de 500 € al mes a la familia de acogida.

En los tres años que ha durado el acogimiento, esta decisión ha supuesto un dispendio de más de 18.000 € procedentes del erario público. La ayuda a las familias de acogida está contemplada en la ley que el propio Consell promulgó recientemente, pero al parecer se aplica sin ningún criterio; al menos, sin tener en cuenta la capacidad económica de la familia de origen. Ésta, de acuerdo con el Código Civil, tiene obligaciones como alimentante, por lo que, en definitiva, se trata de un caso claro de dinero de todos los contribuyentes utilizado para subvencionar a quien en justicia no corresponde (un progenitor que cobra 7.000 € al mes), en detrimento de quien lo necesita realmente (una persona de familia sin recursos que requiere educación especial) ¿Cuántos casos más hay como éste? ¿Cuántas personas quedan en el "limbo" (eufemismo para "a cargo de sus familias, sin ayuda ninguna, por más que la necesiten") por "falta de recursos" de una Administración que no administra bien? ¿Tendríamos que hablar de desidia, de incompetencia, o quizá incluso de uso indebido de fondos públicos en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives? En cualquier caso, de una absoluta falta de sensibilidad de las autoridades, que no puede paliarse con reuniones y actos públicos de cara a la galería ¿A ustedes qué les parece?