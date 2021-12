El meu punt de vista, com a mestre, sobre la vacunació als més menuts és que la feina afegida de vacunar les xiquetes i xiquets a les escoles és una més, de tantes, que confien als i les educadores i que hem d’incorporar al quefer diari aprofitant -la com una ocasió per tractar assumptes d’interès general per als infants com són el significat de salut, de malaltia, la medicina o la ciència, la por, la mort i la vida... i per desenvolupar les nostres capacitats de demostrar comprensió, tendresa, optimisme, alegria, afecte... Peguem-li la volta i vivim açó com una oportunitat educativa.