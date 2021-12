Esta semana, documentándome para un trabajo de la universidad, he vuelto a renovar mi fe en la producción musical nacional a través de una serie de artistas que solo tienen un nexo en común: son mujeres. Nathy Peluso, Las Ninyas del Corro, La Zowi, Luna Ki, KYNE, Lauren Nine, Queralt Lahoz... A todas las conocía, pero no por ello dejan de ser lo que son: compositoras e intérpretes sobradamente capaces, interesantes y exponentes de una lucha contra lo rancio y los tótems de la industria musical. Parece que, por fin, los que hacemos música vamos a poder hablar de ‘referentAs’, en plural, sin que nadie levante una ceja ni piense que estamos de broma. Xavi Beltrán. vinaròs