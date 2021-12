Esta carta va dirigida al asesor de iluminación navideña del ayuntamiento de Valencia. Soy un pequeño comerciante del centro histórico que en estos momentos tan difíciles para nuestros negocios me he enterado que el ayuntamiento por fin se ha decidido a iluminar algunas calles emblemáticas gratuitamente, lo cual me parece perfecto, pero tenemos un problema de discriminación que perjudica a los comercios más humildes . Como siempre se beneficia al comercio que no lo necesita pues sus zonas están llenas de franquicias multimillonarias (zona Colón y adyacentes). Las zonas más perjudicadas por las obras en el centro son; avda. del Oeste , calle de las Cestas etc... Si el público las ve iluminadas es porque cada comercio ha pagado su parte, ustedes han sido incapaces de preguntar a la asociación de comerciantes qué calles son más emblemáticas para iluminar. Además se les ha solicitado por escrito que pagaran la iluminación de la calle de las Cestas que subía 2.500.00€ y ustedes se han negado a asumir esa cantidad.

También quiero referirme a la cantidad de guirnaldas que han puesto en la calle San Vicente (es brutal). Con la mitad hubiera bastado. El año que viene déjense asesorar por cualquier presidente de Falla que esos sí que saben iluminar bien y además no despilfarran. Quiero recalcar que gracias a la asociación de Comerciantes del Centro histórico, el Centro de Valencia está bastante animado , gracias a la pista de hielo, al Tiovivo y en algunos puntos de la ciudad han colocado figuras, árboles etc... iluminados. Todo esto pagado por los comerciantes. Señor Asesor, que nosotros pagamos los mismos impuestos que los demás. Si al año que viene necesita un asesor en iluminación, no dude en ponerse e ncontacto conmigo. Le ayudaría con mucho gusto y además no le cobraría nada. Que pasen ustedes unas felices fiestas.