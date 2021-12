Soy persona autodidacta, no negacionista, todavía no me he vacunado del covid. Las vacunas actuales son un éxito que merece ser encomiado, pero estos fármacos han sido diseñados para reducir la gravedad de la covid, un trabajo que están realizando a la perfección, sin embargo, no están pensadas para evitar la propagación de la enfermedad.

El coronavirus es un virus respiratorio, y por ello se debe atacar con vacunas esterilizanes buscando una defensa local a través de la mucosa respiratoria que active la inmunoglobulina A (IgA) que es el principal anticuerpo en las mucosas.

La vacuna esterilizante corta el virus desde el principio, es decir, son vacunas nasales y su objetivo no es solo combatir la enfermedad, sino evitar el contagio. Las defensas de las vacunas actuales necesitan de dos a tres semanas, lapso de tiempo que aprovecha el virus para replicarse. En mi caso personal decir que estoy esperando la vacuna esterilizante española que desarrollan los científicos Luis Enjuanes e Isabel Sola, que aparecerá en el mercado a finales del año 2022 y no es la única puesto que AstraZeneca y Oxford también tienen proyectos para conseguir estos sueros que harán que las personas vacunadas no solo no enfermen, sino que tampoco se infecten ni transmitan el virus. Tras lo expuesto y respecto al certificado covíd o pasaporte covid como algunos lo tildan, debo decir, supuestamente, que es un fiasco de recomendación, tanto para realizar viajes como para entrar en eventos multitudinarios, centros públicos y hostelería, dado que éste certificado no garantiza el no contagio ni su transmisión y además tiene fecha de caducidad, ahora mismo “los miles de personas que están dando positivo tienen el pasaporte covid perfectamente en vigor y pueden entrar con él donde quieran” por eso considero que la expedición del pasaporte covid se ha realizado sin criterio sanitario siendo de dudosa constitucionalidad a un teniendo el aval de TSJ autonómico que da aval de legal. Las potestad administrativa que justifica el pasaporte covid como medida de privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental del ciudadano se encuentra legitimada por el artículo 43 de la Constitución que, tras reconocer el derecho a la salud, precisa en su apartado segundo: “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto " El desarrollo básico de este principio constitucional rector de la política social del Estado, se encuentra en la Ley General de Sanidad; la Ley Orgánica 3/1986, de 4 abril, sobre Medidas Especiales en Materia de Salud pública que habilita el aval del TSJ, a mi parecer sin tener en cuenta que el pasaporte covid no es garante de la no transmisión del covid y que además tiene caducidad individual. En cuanto al uso de la mascarilla decir que la propia OMS en su informe de 9 de julio de 2020 recomienda usarla cuando el distanciamiento físico, no sea posible, señalando este informe que para qué se produzca contagio se debe dar una dosis infectiva alta, caso que no sucede en espacios abiertos cuando se mantiene la distancia recomendada; esta distancia es de 1,5 metros recogida en el BOE a través del Real Decreto Ley 21/2020.

Queridos lectores, con mi fundamento de líneas precedentes quiero dar a entender que comparto la vacunación masiva para proteger a nuestros congéneres, pero no comparto que se arrincone al ciudadano que no desea vacunarse con las vacunas que no son esterilizantes creándole el Síndrome de Estocolmo.

Quiero hacer un llamamiento para que la gente se vacune, no solo del covid, sino de toda necesidad sanitaria que requiera de una vacuna, pero que ésta cumpla con la función de protegernos evitando el contagio, que utilice la mascarilla en espacios cerrados o de aproximación personal de menos de 1,5 metros, dado que el virus se propaga predominantemente de persona a persona, habiendo estudios que han demostrado que las personas infectan a otras personas antes de que ellos mismos se enfermaron.