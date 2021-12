Sé de buena tinta que el último hallazgo en investigación para combatir el cáncer genera un poquito de esperanza. Este descubrimiento ofrece la posibilidad de prevenir e incluso tratar la metástasis por lo que el número de muertes podría reducirse considerablemente. Digo un poquito de esperanza porque al mismo tiempo, el pensamiento que se introduce en la cabeza es: Sigue sin haber suficiente financiación para la lucha contra el cáncer. Y es que sabemos que a la hora de elegir prioridades esta, no es una de ellas. Es lamentable pero es la realidad. A la hora de repartir el dinero esto está a la cola y la responsabilidad ya sabemos de quién es. Se hacen inversiones millonarias en infraestructuras, en campañas políticas, en subvenciones y un largo etcétera. Para investigar esta y otras enfermedades, limosna. El dolor es insoportable. Familiares y amigos se han ido y se están muriendo y da la sensación que son muertes con las que debemos contar. Vidas ya perdidas de las que sólo se acuerdan un par de veces al año para ponerse un lazo.Pero hay otras vidas que se quedan, que lloran y lamentan no haber podido hacer más. Vidas marcadas por una pérdida y por una enfermedad de la que sólo cabe esperar que no llame a la puerta. Alejandro Villalba Tomás. valència.