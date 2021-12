Si tuviésemos que hacer un listado de las características sobre las cuales se entiende el deporte, si tuviésemos que analizar el concepto con el cual entendemos el deporte e hiciésemos después, un estudio del fútbol, de sus características subyacentes, de su utilidad vital actual, no tendremos más remedio que tirar a patadas al fútbol del mundo del deporte, al menos a nivel de la ciudad de Valencia donde yo vivo.

O bien juegas entre los amigos, en tu pueblo, en tu barrio o tus amigos del colegio ( o una panda de veteranos a fallar sin vergüenza) nos encontramos, en toda la resta de los lugares, el ansia por ganar enfermiza, por exhibirte, por ser profesional….por el Cash...El fútbol deja de ser un deporte.

Ciego será aquel que no lo vea que es un puro negocio. Ayer estuve viendo una competición de remo y unas competiciones de natación en las olimpiadas, y estás no tiene absolutamente nada que ver este tipo de acciones con el fútbol. Me parece ridículo que se pongan todos dentro del mismo saco….esfuerzo, superación, deportividad, naturaleza, humildad de los auténticos deportistas. No buscan el aplauso, aclamación, reconocimiento del público, éxito público, que sea halagado por los asistentes o los que le rodea…los verdaderos deportistas compiten como fin, de llegar a lograr sus objetivos buscados y sus medallas en este caso producto de su sacrificio y trabajo.

Cuando oigo en un partido de fútbol la típica frase de los comentaristas cuando se hace una falta ante un contraataque y la clasifica con una falta necesaria y se quedan tan tranquilos, me siento impresionado al justificar una acción ilegal…. es una parte del fútbol….vulgar, pésimo e indignarse. Y lo último…..¡ ahy! de aquellos prepotentes que se señalan su nombre en la camiseta a la vez que hacen algún sonido esperpéntico!...¿ no será un complejo de inferioridad adquirido en su infancia y la paranoica necesidad de su ensalzamiento por los extraños?

