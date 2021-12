Y cualquiera, de aquí o allá, pero en nuestra España, discute los efectos, vacunas, test, acciones, precauciones, niveles, prohibiciones y todo elemento aplicativo en el momento actual ante el virus. Alzamos nuestra voz y damos nuestra opinión con seguridad y espíritu de certeza. ¿por qué…?...porque, aceptémoslo, Hipócrates no nació en la Grecia clásica de la Atenas de Pericles, sino en Calles, por Albacete. Fue tremendamente sabio y culto, y también un hombre muy fértil y frugal con el sexo. El efecto ha sido, en cuestión de generaciones y de genes, que aquí, todos o casi todos, opinamos, sobre medicina, sin absolutamente ninguna preparación técnica, ni científica para hacerlo. Los genes nos dan el valor para opinar sobre cuestiones médicas. Sueño con la tecnocracia.

Pero los genes actúan hasta extremos de la negación de vacunarse. Haciendo uso de su ignorancia, pero poniendo en marcha sus genes Hipocráticos deciden stop antibióticos ……”y salía de su casa todos días con el traje de chaqueta, impecable, y su escopeta, Mursug, de dos cañones y cargada. A la salida de su casa, a la derecha, había una pastelería donde compraba el pan. Rosa, todos los días, le repetía que no debería llevarla y él aludía a llevarla haciendo uso de su libertad….pasaron más días entre sonrisas, hasta que aquella mañana se le cayó la escopeta, se disparó y mató al hijo de Rosa. Los cartuchos eran de virus. Cuantas lagrimas podía haber evitado de Rosa si se hubiera vacunado, no hubiera enfermado y no hubiera contagiar al niño. Al día siguiente, al pistolero, le comenzaron los síntomas del virus que ya había contagiado al niño, al contraerlo por no estar vacunado…”

Aquí, en España,- no conozco, con detenimiento, más países,- tenemos una equivoca concepción de la libertad. Cuando algunas personas se empeñan en hacer lo que les plazca o ellos consideren necesario y oportuno, como respecto a la vacunación, aludiendo a su libertad inviolable, no paro de reírme... Es un hecho innegable que no se puede situar a la libertad personal por encima del bien social. No se pone en peligro la salud medica social, por la apetencia propia. Nadie tiene la verdad, actuemos entonces por el bien social.