En los últimos años se ha disparado la demanda de servicios a domicilio por medio de plataformas de distribución como Glovo, Uber o Deliveroo. Esta demanda se vio especialmente incrementada a raíz de la pandemia y las medidas de restricción que impedían ir a disfrutar de la comida a los restaurantes, obligando a estos a enviártela a casa a través de estos repartidores.

La presencia de estos repartidores en bici con una mochila cuadrada pasó a convertirse en una cosa habitual por las calles de nuestras ciudades. Pronto surgió el debate sobre la categoría laboral de estas personas. ¿Debían de ser considerados trabajadores o autónomos?

El gobierno ya ha dado una respuesta a esta pregunta por medio de la “Ley rider” que entró en plena vigencia el 12 de agosto de 2021 por medio de un Real Decreto ley. Esta ley adoptaba una serie de medidas de protección de los derechos laborales de las personas que se dedican al reparto domiciliario a través de plataformas digitales. La ley convertía a los riders en personal asalariado de estas empresas, en lugar de autónomos adscritos a los servicios que proporcionaban a partir de estas plataformas.

La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, principal impulsora de esta ley, justificaba su creación argumentando que estos riders no podían ser considerados autónomos, o mejor dicho emprendedores, porque simplemente realizan un trabajo con un móvil y una bicicleta a servicio de una empresa. La ministra consideraba que estaban desprotegidos y actuaban bajo la categoría de falsos autónomos.

Pese a que el gobierno los haya considerado como trabajadores asalariados y no como autónomos, el debate no está ni mucho menos zanjado. Desde mi humilde opinión, considero que deberían de ser considerados profesionales autónomos. Mis indicios para darles esta categoría es que prestan un servicio sin estar bajo la dirección continuada de un empresario, aportan sus propios medios de producción (móvil y bicicleta), no tienen un horario fijo, cobran por pedidos, no disfrutan de vacaciones, no tienen que trabajar habitualmente para la empresa y no reciben compensación por los gastos derivados de la actividad económica.

La decisión del gobierno, en mi opinión equivocada, va a tener unas consecuencias notables sobre los riders, la calidad y cantidad de los servicios suministrados por estas empresas y el volumen de negocio.

En primer lugar, esta ley va a reducir el número de trabajadores en el sector. Las tareas de reparto se van a concentrar en aquellos trabajadores que la empresa tenga en plantilla, en lugar de distribuir los pedidos entre todos aquellos potenciales repartidores que estaban adscritos a la plataforma. Con la nueva ley los repartos se encargarán únicamente a los trabajadores que la empresa tenga en nómina. Esto va a tener dos consecuencias: La primera y positiva, es que se mejorarán las condiciones de los trabajadores en plantilla porque ganarán estabilidad laboral y previsibilidad en los pedidos. La segunda y negativa, es que muchos no serán contratados y dejarán de desempeñar estos trabajos. Se estima que pueden desaparecer el 77% de los repartidores, tomando como ejemplo el caso de la ciudad de Ginebra en la que se aprobó una ley muy similar. En España supondría perder 23000 trabajos.

En segundo lugar, esta reducción del número de trabajadores va a acarrear una reducción de la cantidad y calidad de servicios suministrados por estas empresas. La patronal estima que para las ciudades de entre 100 mil y 200 mil habitantes solo se mantendrá el servicio en las horas punta. Las grandes ciudades solo mantendrán el servicio anterior en los grandes núcleos urbanos donde la demanda es mayor. En las zonas residenciales del extrarradio esta oferta se verá mermada y es muy posible que para mantener el servicio los clientes se vean obligados a pagar un suplemento. Aquellos tramos que dejen de ser rentables con una persona en plantilla, como los municipios pequeños, quedarán desatendidos. Las empresas se van a ver obligadas a dar una jornada laboral fija a los repartidores con tramos horarios en los que no habrá demanda.

En tercer lugar, se va a producir una reducción del volumen de negocio. Uno de los principales afectados van a ser los restaurantes . Su volumen de negocio se va a contraer, o al menos dejar de crecer. En un momento crítico para ellos a consecuencia de la pandemia, en el que muchos restaurantes estaban sobreviviendo gracias a estos servicios.

En conclusión, creo que deberíamos de considerar a los riders autónomos. Pero si no los queremos considerar autónomos se debería de haber creado una nueva categoría jurídica o de contrato laboral que no los convierta en un trabajador asalariado en plantilla de las empresas distribuidoras, desconociendo la especificidad de la actividad que tienen que proporcionar. Porque los riders desempeñan una actividad de demanda fluctuante, es decir, de jornada laboral y remuneración variable según la demanda. Esta regulación tan rígida afectará a los riders desempleados, a los consumidores que recibirán un servicio de peor calidad y cantidad y al negocio de la restauración en general. Este es un ejemplo más de que cuanto más planifica el Estado, más difícil se vuelve la planificación para el individuo.