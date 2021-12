En esta vida vamos a encontrarnos con un número impensable de personas, unas mejores y otras no tan buenas. El problema está en estas últimas, cuando este tipo de gente tiene cargos de poder. Se creen que poseen una autoridad superior por una jerarquía sin sentido que ni siquiera saben defender. Eres consciente de sus incongruencias, de sus irracionalidades, de cada error que cometen y no aceptan, en fin, de su mediocridad, porque a pesar de saber que son pésimos, no dejan su cargo ni con agua hirviendo, aunque eso signifique destruir un proyecto, una empresa, un sueño. Contra ese tipo de personas sólo podemos defendernos de una manera: demostrándoles con hechos que el esfuerzo, la dedicación y sobre todo las ganas de hacer bien las cosas merecen la pena. Ellos seguramente nunca aprenderán, no tienen remedio, pero nosotros, queridos lectores, debemos continuar y nunca, pase lo que pase, descender a su nivel. Anais Albertos. València