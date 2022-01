Hoy vengo de hablar de una sensación mágica, me atrevería a decir adictiva, pero tiene su parte negativa, que cuando acaba la echas inmensamente de menos. Hablo “del momento”.

Puede parecer ambiguo, ya que puede englobar muchos ámbitos de nuestra vida, pero me refiero al momento justo en donde te inundas en tus pensamientos, donde te retrotraes a ese mismo instante donde estabas con esa persona que tanto te hizo feliz, aunque quizá ahora ya no esté a tu lado, quizá ni sepas donde está…

En muchas ocasiones me veo envuelto en una melancolía romántica donde podría estar horas y horas en ella, la siento aunque físicamente esté en el sofá de mi casa o en otro sitio, porque mi alma está con ella, disfrutando ese momento mágico donde la miro sonriendo, y ella me la devuelve, donde no existe otra cosa que ella, que esa muchacha que tan feliz me hizo.

Tan adictivo es pensar en ese “momento”. Y no hablo de una chica en específico, sino del amor que he tenido por todas las que han pasado por mi vida, y que, a pesar de que muchas veces no lo he demostrado, he amado tanto.

Es maravilloso abrazar ese momento que pasaste junto a ella, donde estábais caminando por el paseo de la playa, o donde ella te contaba sus problemas y tú le ayudabas, donde te cogió del brazo y se sentía segura, y tú con ella…

Creo que a muchos les ha pasado el pensar en “el momento”, donde su alma es arropada por el amor que tuvo y sigue teniendo por aquellos amores.

Esta carta va por ese momento, por esa melancolía que me acompañará siempre. Recordad gentes de este mundo, ama y sé amado, y nunca las olvides pase lo que pase.